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25 يونيو.. حفل تكريم الفائزين بجائزة الشارقة للتميز

جانب من الاجتماع (من المصدر)
9 يونيو 2025 01:41

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، عن إقامة الحفل الختامي لتكريم الفائزين بدورة عام 2024 في 25 يونيو الجاري. 
جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري الذي عقده المجلس برئاسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس أمناء الجائزة، وبحضور أعضاء المجلس حمد علي المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، ومحمد أحمد الشحي، عضو مجلس إدارة الغرفة، ونجلاء أحمد المدفع، نائب رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومحمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور صلاح طاهر الحاج، مساعد مدير جامعة الشارقة لشؤون المجتمع، ولالو صامويل، مدير عام شركة «بيرلايت ميدل إيست» الشارقة.
 وأكد عبدالله سلطان العويس التزام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمواصلة تطوير الجائزة، وتعزيز دورها كمنصة لتحفيز التميز والابتكار في مجتمع الأعمال، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويُسهم في تحقيق رؤية الشارقة التنموية المبنية على الجودة والابتكار وبناء اقتصاد معرفي تنافسي ومستدام.
من جانبها، أكدت ندى الهاجري، المنسق العام للجائزة، أن الاجتماع خرج بجملة من القرارات والتوصيات المهمة التي ستوجه مسار المرحلة القادمة، وفي مقدمتها تمديد التسجيل للدورة المقبلة حتى 31 يناير 2026، وتوصية بدراسة إدراج فئة جديدة للجائزة.
 وتضم الجائزة حالياً، ثماني فئات رئيسية تشمل: جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، جائزة الشارقة للتميز الخليجية، جائزة الشارقة للتميز، جائزة الشارقة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، جائزة الشارقة لرواد الأعمال، جائزة الشارقة للمسؤولية المجتمعية، جائزة الشارقة لأفضل منشأة مطابقة للمعايير الأمنية، وجائزة الشارقة لرواد الأعمال من ذوي الإعاقة.

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