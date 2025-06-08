مسالخ أبوظبي تجهز 25500 أضحية

إبراهيم سليم (أبوظبي)



جهزت مسالخ أبوظبي 21895 أضحية حتى يوم أمس، حيث تم تجهيز 17359 أضحية على مدار يومين في مسالخ: أبوظبي الآلي، الشهامة، الوثبة، وبني ياس، حيث شهد اليوم الأول تجهيز 9 آلاف و885 ذبيحة، فيما تم تجهيز 7 آلاف و474 ذبيحة ثاني أيام العيد. وتجاوز عدد الأضاحي خلال ثالث أيام العيد 4536 آلاف أضحية.

وعلى صعيد الصحة العامة وسلامة الغذاء وأهمية الدور الذي يلعبه الأطباء البيطريون، تم إعدام 62 ذبيحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي على مدار يومين، حيث تم إعدام 33 ذبيحة أول أيام العيد، و29 ذبيحة ثاني أيام العيد.

وعلى صعيد إعدام الأجزاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تم إعدام جزئي بإجمالي 254 جزءاً من الذبائح غير صالحه للاستهلاك الآدمي، منها 128 جزءاً أول أيام العيد، و126 جزءاً ثاني أيام العيد، حيث تلتزم بلدية مدينة أبوظبي بتطبيق أعلى المعايير الصحية في جميع المسالخ، بإشراف كوادر بيطرية متخصصة، لضمان توفير لحوم سليمة، وصالحة للاستهلاك، بما يعكس حرصها على سلامة المجتمع وراحته.

وفي هذا الإطار، كانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، مع استقبال عيد الأضحى المبارك، قد دعت «الهيئة» الجمهور إلى الالتزام بالذبح في المسالخ النظامية التي تعمل بكفاءة عالية خلال موسم الأضاحي، مشيرة إلى أن الفرق البيطرية والفنية في هذه المسالخ تعمل على مدار الساعة لتوفير خدمات صحية وآمنة، وضمان أفضل الممارسات في التعامل مع الأضاحي، بما يعكس التزام إمارة أبوظبي بتعزيز الصحة العامة والحفاظ على سلامة الغذاء.

وأوضحت «الهيئة» أن الكشف البيطري في المسالخ يضمن صلاحية الذبائح للاستهلاك الآدمي، من خلال الكشف عن الأمراض، فضلاً عن ضمان استيفاء عناصر التزكية الشرعية كاستقبال القبلة والتكبير والقطع الصحيح، وإتمام الإدماء، مما يعزز من جودة وسلامة اللحوم.

وأكدت «الهيئة» أن مسالخ إمارة أبوظبي، توفر بيئة متكاملة وصحية للذبح، تتضمن فحوصاً بيطرية دقيقة قبل وبعد الذبح، وقصابين مرخصين ومؤهلين بالإضافة إلى تجهيزات متطورة تضمن النظافة والحد من عمليات التلوث التبادلي، وسلامة اللحوم، والتخلص الآمن من مخلفات الذبح، بما يتماشى مع متطلبات الأمن الحيوي، ويحد من انتشار الأمراض.



تجهيز الذبائح

خصصت البلدية مسلخ أبوظبي الآلي في منطقة ميناء زايد بأبوظبي، لتجهيز ذبائح هيئة الهلال الأحمر الإماراتية، والتطبيقات الذكية، بينما تم تخصيص كل من مسلخ بني ياس ومسلخ الوثبة الآلي، لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور الكريم، في حين تم تخصيص مسلخ الشهامة الآلي لاستقبال وتجهيز ذبائح الجمهور والتطبيقات الذكية معاً.