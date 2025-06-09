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عمار  النعيمي يصدر قراراً أميرياً بشأن رسوم خدمات ومخالفات دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان

عمار النعيمي
9 يونيو 2025 13:55

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، القرار الأميري رقم (9) لسنة 2025، بشأن رسوم الخدمات ‏والمخالفات والغرامات المطبقة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في ‏الإمارة، وذلك في إطار الحرص على تطوير البيئة التشريعية ‏للقطاع العقاري، وتعزيز كفاءته بما يواكب النمو الاقتصادي والتنظيمي ‏للإمارة.‏
ويأتي القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقتها حكومة عجمان خلال ‏السنوات الأخيرة لتنظيم السوق العقاري، ويستند إلى جملة من التشريعات ‏المحلية.‏وبموجب القرار تستوفي دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، الرسوم المُحدّدة، وضبط ‏وإثبات المخالفات، وتحصيل الغرامة المحددة، مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة أشد ينص ‏عليها أيّ تشريع آخر، ويُلغى أيّ نص أو حكم ورد في أيّ تشريع آخر إلى المدى ‏الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القرار.‏وسيتم العمل بالقرار بعد (60) يوماً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.‏

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