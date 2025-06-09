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بلدية الشارقة تطلع على الممارسات العالمية المطبقة في المدن الذكية

بلدية الشارقة تطلع على الممارسات العالمية المطبقة في المدن الذكية
9 يونيو 2025 15:33

اختتم وفد من بلدية مدينة الشارقة زيارة إلى ألمانيا اطلع خلالها على أفضل الممارسات العالمية المطبقة في المدن الذكية والتعرف على أبرز الابتكارات والمشاريع الجديدة في مجالات تنظيم استخدام المواقف العامة.

وزار الوفد معرض جيتكس أوروبا في برلين والعديد من المدن الألمانية والشركات المتخصصة لتعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات.

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وأوضح حامد القائد مدير إدارة المواقف العامة رئيس الوفد أن البلدية اطلعت على أفضل الممارسات المتبعة في المدن الذكية من خلال جولتها على العديد من المنصات المشاركة في معرض جيتكس أوروبا للتعرف على أبرز ابتكاراتها ومشاريعها الرقمية في مجال تنظيم عمل المواقف العامة خاصة وأن البلدية تسعى لمواكبة التطور الكبير والنمو العمراني والسكاني في الإمارة من خلال إدخال التقنيات الحديثة في تنظيم عمل خدمة المواقف العامة الخاضعة للرسوم والتسهيل على الجمهور.

والتقى الوفد عمدة بلدة شونآو أم كونيغزيه بولاية بافاريا في ألمانيا واطلع على التجارب المطبقة بالمواقع السياحية في البلدة وقدم شرحا حول جهود بلدية مدينة الشارقة في مجالات تنظيم عمل المواقف العامة في الإمارة وما تطبقه من حلول ذكية ورقمية.

المصدر: وام
بلدية الشارقة
المدن الذكية
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