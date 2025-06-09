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حاكم الشارقة يعتمد 100 مليون درهم إضافية لتعويضات أهالي المساكن القديمة في المُدام

حاكم الشارقة يعتمد 100 مليون درهم إضافية لتعويضات أهالي المساكن القديمة في المُدام
9 يونيو 2025 15:47

‏اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغاً إضافياً قدره 100 مليون درهم، مخصصاً لتعويضات أصحاب المساكن القديمة في منطقة المُدام، ممن سبق أن تم تعويضهم بمساكن جديدة. 
كانت الجهات الحكومية المختصة قد عوضت في وقت سابق أصحاب المساكن القديمة بمبلغ 250 ألف درهم لكل مسكن، ليشمل 200 من أصحاب المساكن في المنطقة، والتي جرى استبدالها بمساكن جديدة حديثة. 
ومع اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة، ترتفع قيمة التعويض لكل أسرة إلى 750 ألف درهم، تأكيداً على حرص سموه في توفير الدعم الكامل للأسر المنتقلة إلى مساكنها الجديدة، بما يضمن لها بداية مستقرة وحياة كريمة في بيئتها السكنية الحديثة.

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