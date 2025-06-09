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طقس صحو وسحب قد تصحبها أمطار غداً

أبوظبي
9 يونيو 2025 17:10

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة الغبار نهاراً. وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25  كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الخليج العربي خفيفاً. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:37 والمد الثاني عند الساعة 00:20، والجزر الأول عند الساعة 17:53 والجزر الثاني عند الساعة 07:53.
في بحر عمان يكون الموج خفيفاً كذلك. يحدث المد الأول عند الساعة 09:55 والمد الثاني عند الساعة 24:20، والجزر الأول عند الساعة 15:27 والجزر الثاني عند الساعة 03:18.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:
المدينة  الحرارة العظمى  الحرارة الصغرى  الرطوبة العظمى  الرطوبة الصغرى
أبوظبي   43 29 85 25
دبي 41 32 80 30
الشارقة 41 28 80 25
عجمان 41 28 75 25
أم القيوين 42 27 75 25
رأس الخيمة 42 27 80 15
الفجيرة 38 31 80 20
العـين 42 29 75 15
ليوا 43 23 90 15
الرويس 42 25 90 25
السلع 43 24 90 20
دلـمـا 39 27 80 35
طنب الكبرى / الصغرى 39 28 80 40
أبو موسى 39 28 80 40.

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المصدر: وام
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