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اشترى سيارة ورفض تسجيلها ودفع المخالفات التي ارتكبها

اشترى سيارة ورفض تسجيلها ودفع المخالفات التي ارتكبها
10 يونيو 2025 01:08

إيهاب الرفاعي (العين)

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باع شخص سيارته بموجب اتفاق مبرم بينه وبين المشتري مقابل 16 ألف درهم، سدد منها المشتري «المدعى عليه» الدفعة الأولى مبلغ 5000 درهم، وتعهد بسداد الباقي خلال سبعة أشهر، إلا أن المدعى عليه استلم السيارة ولم ينقل ملكيتها إليه ولم يسدد المبلغ المتبقي، كما أنه ارتكب مخالفات مرورية، مما اضطر المدعي إلى قيد أمر على عريضة مستعجل بالتعميم على السيارة المشار إليها وبعد فشل محاولات الاتصال مع المدعى عليه.
وطالب البائع «المدعي» بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي له باقي ثمن السيارة مبلغ 11.000 درهم، وإلزامه بقيمة المخالفات التي ارتكبها 3515 درهماً، وتكاليف التعميم على السيارة مبلغ 7500 درهم سددها.
وقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية بصحة ونفاذ عقد البيع المبرم بين المدعي والمدعى عليه والمتضمن بيع المدعي للمدعى عليه المركبة بمبلغ 16.000 درهم، بإلزام المدعى عليه باتخاذ ما يلزم لنقل ترخيص المركبة إلى اسمه لدى إدارة المرور والترخيص.
ثانياً: بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 11.000 درهم باقي ثمن المركبة، مع إلزامه بسداد رسوم ومصاريف الأمر على عريضة بالتعميم على السيارة محل النزاع، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. 

محكمة العين
الإمارات
محكمة العين الابتدائية
العين
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