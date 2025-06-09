شرطة أبوظبي تُطلع وفد «أكاديمية الشارقة» على دوريات الفرسان

أبوظبي (الاتحاد)

أطلعت إدارة الدوريات الخاصة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي وفداً من أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، برئاسة العقيد حميد عبدالله المشرخ، مدير إدارة التدريب بالأكاديمية والوفد المرافق، على الجهود التطويرية وأفضل الممارسات التطبيقية في إدارة الدوريات الخاصة.

وكان في استقبال الوفد المقدم سلطان محمد الجنيبي، رئيس قسم دوريات الفرسان - العين وعدد من الضباط، واستمع الوفد إلى شرح حول آلية العمل في تسيير الدوريات في المناطق السكنية ودورها الوقائي وتدريباتها، وتأمينها للمهام والمناسبات الرسمية والهامة، ومشاركاتها في الفعاليات المجتمعية ضمن منظومة الأمن في الإمارة، والوقاية من الجريمة، وبث الطمأنينة في المجتمع.

واطلع الوفد على أهداف دوريات الفرسان (الخيَالة) ودورها في رفع الحس الأمني لدى أفراد المجتمع، والقضاء على الظواهر السلبية، وجهودها في حفظ الأمن بالأحياء السكنية، ودعم جهود مختلف الجهات الشرطية في الميدان، وجرى استعراض منهجية عقد المقارنات وتوظيفها بالأسلوب الأمثل.

وأشاد الوفد بجهود شرطة أبوظبي في مواكبة أحدث التطورات لحفظ الأمن، وتطوير المنظومة الأمنية وتقديم أفضل الخدمات الشرطية.