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سيف بن زايد: تخريج دورة كلية الدفاع محطة وطنية تجسّد رؤية رئيس الدولة

سيف بن زايد: تخريج دورة كلية الدفاع محطة وطنية تجسّد رؤية رئيس الدولة
9 يونيو 2025 21:06

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أن تخريج دورة كلية الدفاع الثانية عشرة محطة وطنية تجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «بمشاعر الفخر والاعتزاز، شهدتُ تخريج دورة كلية الدفاع الوطني الثانية عشرة (2024–2025)، في محطةٍ وطنيةٍ تجسّد رؤية سيدي القائد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في إعداد نخبةٍ من الكوادر الوطنية المؤهلة لقيادة المستقبل ببصيرةٍ استراتيجية ووعيٍ عميق وقدرةٍ على التفاعل مع المتغيرات واستباق التحديات».
وأضاف سموه «وقد جاءت هذه الدورة، التي انعقدت تحت شعار «عام المجتمع»، تأكيداً على أن التلاحم المجتمعي والوعي الوطني هما عماد منظومة الأمن الوطني الشامل، وأن الاستثمار في أبناء الوطن هو الرهان الدائم والسبيل الأكثر استدامة لمواجهة التحديات وتحقيق مزيد من الاستقرار والازدهار».
وختم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان قائلاً: «نُبارك للخريجين انضمامهم إلى مسيرة العطاء الوطني، حاملين معهم زاد المعرفة وراية الولاء وكفاءةً تليق بطموحات الوطن».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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