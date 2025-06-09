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علوم الدار

«تريندز» يُطلق تطبيقاً للهاتف لتعزيز نشر المعرفة

محمد العلي متحدثاً خلال الفعالية (من المصدر)
10 يونيو 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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في خطوة جديدة تعكس التزامه بالابتكار، ومواكبة التحول الرقمي، أعلن مركز تريندز للبحوث والاستشارات الإطلاق الرسمي لتطبيقه الذكي الجديد للهاتف المحمول «TRENDS Research & Advisory»، الذي أصبح متاحاً الآن على متجري App Store وGoogle Play.
وجاء إطلاق التطبيق، ضمن الخلوة البحثية الذكية التي عقدها المركز في مقره الرئيس بأبوظبي، برئاسة الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، وبمشاركة رؤساء القطاعات ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام وموظفي المركز، في إطار سعي المركز لتوسيع نطاق نشر المعرفة، وتعزيز دوره منصة بحثية عالمية رائدة.
ويُعد التطبيق منصة متكاملة تتيح للمستخدمين تصفح إصدارات «تريندز» المتنوعة، من أبحاث وتقارير ودراسات متخصصة، إضافة إلى خدمات التدريب والاستشارات.
ومن أبرز المزايا المضافة، يوفّر التطبيق سلسلة «البودكاست» الصوتية الخاصة بـ«تريندز»، والتي تقدم تحليلات معمّقة لأهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع محتوى نوعي بصيغة عصرية وسهلة الوصول.

صناعة المستقبل بالمعرفة
أكد الدكتور محمد عبدالله العلي أن إطلاق هذا التطبيق، يشكل علامة فارقة في مسيرة المركز نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية في نشر المعرفة وتعزيز التفاعل المجتمعي.
وقال: «نؤمن في (تريندز) بأن الوصول السهل والسريع للمعلومة الدقيقة هو المفتاح لفهم تعقيدات عالمنا اليوم، وهذا التطبيق هو خطوة مهمة لتحقيق هذا الهدف»، داعياً «الباحثين والطلاب والجمهور لتحميل التطبيق والانضمام إلى رحلة (تريندز) لاكتشاف الرؤى الجديدة وتمكين الأفكار وصناعة المستقبل بالمعرفة».

قناة تفاعلية
أوضح ناصر محمد آل علي، رئيس قطاع الشؤون الإدارية والإعلام في «تريندز»، أن التطبيق صُمم ليقدم تجربة سلسة وغنية، تتيح للمستخدمين الوصول الفوري إلى مكتبة ضخمة من المحتوى التخصصي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المركز بالابتكار والاستجابة لاحتياجات جمهوره الرقمي المتنامي.
من جانبها، أوضحت اليازية الحوسني، نائب رئيس قطاع الشؤون الإدارية والإعلام في المركز، أن التطبيق ليس مجرد أداة لنشر المحتوى، بل هو قناة تفاعلية متكاملة تعزز التواصل بين «تريندز» وجمهوره، مؤكدة أن تصميم التطبيق يراعي سهولة الاستخدام، ويمنح تجربة شاملة للباحثين والمهتمين وصنّاع القرار.

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