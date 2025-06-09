«السوربون أبوظبي» تستضيف مؤتمر جمعية محاضري القانون البيئي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة السوربون أبوظبي، إحدى أبرز مؤسسات التعليم العالي الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، استضافة المؤتمر العلمي السابع لجمعية محاضري القانون البيئي في جامعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يومي 9 و10 فبراير 2026.

ويستكشف المؤتمر الذي يُقام تحت عنوان «القانون البيئي في العصر الرقمي»، دور كل من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، في إعادة رسم ملامح تعليم القانون البيئي والأبحاث المعنية به وممارساته وتطبيقه والسياسات البيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويُقام المؤتمر للمرة الأولى في دولة الإمارات، حيث يمثل منتدى بارزاً للمعلمين وأساتذة الجامعات والباحثين والممارسين من أصحاب الخبرة في مجالات القانون والسياسات البيئية وعلوم المعلوماتية والبيانات، مما يجعله فرصة مناسبة للتعاون من أجل تعزيز التعليم القانوني وتطوير التنمية المستدامة.