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حجاج الإمارات يبدأون العودة إلى أرض الدولة

حجاج الإمارات يبدأون العودة إلى أرض الدولة
9 يونيو 2025 21:09

بدأ حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، العودة إلى أرض الوطن عبر رحلات جوية متعددة، بعد إتمامهم مناسك الحج، وسط حفاوة الاستقبال من أهاليهم وذويهم ابتهاجًا بعودتهم سالمين إلى أرض الوطن.

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وأكد معالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة رئيس مكتب شؤون حجاج الدولة، حرص المكتب على عودة كل حجاج الإمارات بكل يسر وسهولة، مشيداً بدعم القيادة الرشيدة لمكتب شؤون الحجاج وتوجيهاتهم بتوفير أعلى مستويات الرعاية والاهتمام بضيوف الرحمن، وتسهيل كل شؤونهم حتى وصولهم إلى أرض الوطن بسلام، مقدماً شكره للجهات السعودية على جهودها المتميزة خلال موسم الحج، ولحملات الحج الإماراتية على تفانيها في خدمة ضيوف الرحمن.
وتواصل مطارات دولة الإمارات استقبال أفواج الحجاج، وسط استعدادات مكثفة لتسهيل إجراءات الوصول. 

المصدر: وام
الحجاج
حجاج الإمارات
عمر حبتور الدرعي
مكتب شؤون حجاج الإمارات
عودة
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