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علوم الدار

تعاون مستدام بين «زايد العليا» وشركة البندق

عبد الله الحميدان وإتشيرو شيكانو خلال توقيع اتفاقية التعاون (من المصدر)
10 يونيو 2025 01:07

أبوظبي (الاتحاد)

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في إطار الشراكة الاستراتيجية المتجددة والمستمرة منذ عام 2018 بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وشركة البندق المحدودة، تم توقيع مذكرة تفاهم جديدة لتعزيز جهود التمكين البيئي والمجتمعي، ودعم مبادرات المؤسسة الزراعية والمجتمعية التي تعود بالنفع المباشر على أصحاب الهمم.
وتجسد هذه الشراكة الممتدة نموذجاً ناجحاً لتعاون القطاعين العام والخاص، حيث واصلت شركة البندق المحدودة دعمها المؤسسي، من خلال التكفل بصيانة الأضرار التي لحقت بالبيوت المحمية التابعة لوحدة التأهيل الزراعي بالمؤسسة في أبوظبي نتيجة تقلبات الطقس، إلى جانب تقديم دعم مالي سنوياً مخصص لأعمال الصيانة الدورية، والمشاركة في المبادرات المرتبطة بالمسؤولية المجتمعية.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم الجديدة بمقر الشركة، حيث وقعها عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وعن شركة البندق المحدودة، إتشيرو شيكانو، الرئيس التنفيذي، بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكد الجانبان، المؤسسة والشركة، التزامهما بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون في المستقبل بما يخدم التنمية المستدامة، ويعزز التضامن المجتمعي.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، بالتنسيق مع جهات من القطاعين العام والخاص، والتركيز على المجالات التي تخدم أصحاب الهمم، وحماية البيئة، وتعزيز الزراعة العضوية، بما يحقق أثراً مجتمعياً مستداماً.
رحّب عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا، بتجديد الشراكة مع شركة البندق المحدودة، مؤكداً أن هذا التعاون المستمر منذ عام 2018 يمثل نموذجاً رائداً في دعم أصحاب الهمم بين القطاعين الحكومي والخاص، وقال: «نثمن الجهود التي تبذلها شركة البندق في دعم مشاريع المؤسسة، ونؤمن بأن العمل المشترك المنظم يحقق نتائج ملموسة تسهم في تحسين جودة حياة أصحاب الهمم، وتعزيز فرص تمكينهم ودمجهم في المجتمع». 

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