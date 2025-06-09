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«استشاري الشارقة» يناقش مشروع قانون الرسوم القضائية

مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة
10 يونيو 2025 01:07

الشارقة (وام)

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يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في 12 من يونيو الجاري جلسته السادسة عشرة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر بمقره في مدينة الشارقة، برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس.
ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة الخامسة عشرة مناقشة المجلس مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بشأن مشروع القانون.
يحضر وقائع الجلسة المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والشيخ فيصل بن علي بن عبدالله المعلا، أمين عام مجلس القضاء في إمارة الشارقة، والمستشار الدكتور عيسى سيف بن حنظل، مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة ومعاونيهم.

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