بتوجيهات محمد الشرقي.. برامج صيف الفجيرة 2025 تنطلق 23 يونيو

الفجيرة (وام)

بتوجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تنطلق برامج «صيف الفجيرة 2025» بمجموعة متنوعة من النشاطات الصيفية التي تنظمها عدد من الجهات في الإمارة، بهدف توفير بيئة آمنة وتفاعلية تسهم في تنمية مهارات الأطفال والناشئة، واستثمار أوقات فراغهم خلال العطلة الصيفية في التعليم والترفيه والابتكار.

وتبدأ برامج «صيف الفجيرة 2025» في 23 يونيو 2025 مع دورة أجيال الشرطة للتدريب الصيفي - الدورة الـ20، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة الفجيرة، وتستهدف طلبة المدارس من الفئات العمرية «13-15عاماً للبنين» و«12-14عاماً للبنات»، من مراحل دراسية محددة.

وتركز الدورة على تعزيز القيم الوطنية والانضباط، من خلال أنشطة تعليمية وتدريبية وترفيهية على مدار خمسة أسابيع. كما ينظم نادي الفجيرة للرماية الدورة التدريبية الصيفية الرابعة 2025، التي تشمل دورتين رئيسيتين لبندقية ضغط الهواء ومسابقة باستخدام بنادق الليزر، تستهدف الأطفال من 6 إلى 12 سنة، وتُنفذ بإشراف مختصين، مع التركيز على تطوير المهارات الفردية والانضباط الذاتي.

وفي المجال الفني، تنطلق في 29 يونيو فعاليات «صيفنا فن 2025»، التي تقدمها أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة في فرعيها بالفجيرة ودبا.