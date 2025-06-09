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عبدالله آل حامد يحضر فعاليات أسبوع لندن للتكنولوجيا

عبدالله آل حامد يحضر فعاليات أسبوع لندن للتكنولوجيا
9 يونيو 2025 21:41

حضر معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، افتتاح «أسبوع لندن للتكنولوجيا» الذي انطلق اليوم ويستمر حتى 13 يونيو الجاري في مركز أولمبيا لندن.

والتقى معاليه، بحضور الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، المدير العام للمكتب الوطني للإعلام، عدداً من المسؤولين في شركات التكنولوجيا العالمية، وجرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، وسبل الاستفادة من التطورات التقنية المتقدمة لتطوير الإعلام الوطني، بما يسهم في تقديم محتوى مسؤول وتمكين منظومة إعلامية متطورة في دولة الإمارات.

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وسلط معاليه، خلال اللقاءات، الضوء على فعاليات «قمة بريدج» المرتقبة التي تقام في أبوظبي خلال ديسمبر المقبل، والتي تمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات، وبناء شراكات مبتكرة بين قادة الإعلام العالميين المشاركين.
إلى ذلك، شهد معالي رئيس المكتب الوطني للإعلام، عدداً من جلسات أسبوع لندن للتكنولوجيا التي تناولت أحدث الاتجاهات والتطورات التكنولوجية، وأبرزها فرص توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات.

يتناول «أسبوع لندن للتكنولوجيا» عدداً من الموضوعات المهمة مثل الذكاء الاصطناعي، التكنولوجيا النظيفة، التحول الرقمي، وتطبيقات التكنولوجيا في مختلف القطاعات عبر جلسات حوارية، يشارك فيها خبراء عالميون، إلى جانب ورش عمل تفاعلية تمنح المشاركين الفرصة لاكتساب مهارات جديدة.

المصدر: وام
عبدالله آل حامد
أسبوع لندن للتكنولوجيا
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