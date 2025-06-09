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1400 أسرة تستفيد من «مشروع الأضاحي» في منطقة العين

1400 أسرة تستفيد من «مشروع الأضاحي» في منطقة العين
10 يونيو 2025 01:07

العين (وام)

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نفّذ مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، أمس الأول، مشروع توزيع لحوم الأضاحي لعام 2025؛ بهدف إدخال الفرحة إلى قلوب الأسر المتعففة وذوي الدخل المحدود، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ويأتي المشروع ضمن المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي ينفذها «الهلال الأحمر» سنوياً، تعزيزاً لقيم التكافل الاجتماعي والتراحم بين أفراد المجتمع، وترسيخاً لرسالة العطاء الإنساني، وذلك بالتزامن مع «عام المجتمع».
وأكد الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة العين، أن المشروع يُعد امتداداً للجهود الخيرية والإنسانية التي تبذلها الهيئة، بالتعاون مع المحسنين والداعمين، ويعكس حرصها المستمر على تلبية احتياجات الفئات المستفيدة والمحتاجة، بما يسهم في تعزيز مفاهيم التكافل والتلاحم المجتمعي.
وقال إن المشروع استفادت منه هذا العام 1432 أسرة، متضمنة 3800 فرد، من الفئات المستحقة في مدينة العين، وذلك ضمن حملة «عطاؤكم.. عيدهم»، التي أطلقتها «الهيئة» لهذا العام، وتشمل الأضاحي وكسوة العيد، وتستهدف دعم الأسر المحتاجة داخل الدولة وخارجها.

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