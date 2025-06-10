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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس البرتغال باليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
10 يونيو 2025 14:06

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا.وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي لويس مونتينيغرو رئيس وزراء الجمهورية البرتغالية.

 

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المصدر: وام
محمد بن زايد
محمد بن راشد
البرتغال
منصور بن زايد
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