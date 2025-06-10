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ولي عهد الشارقة يستقبل سلطان طائفة البُهرة

ولي عهد الشارقة يستقبل سلطان طائفة البُهرة
10 يونيو 2025 16:55

استقبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ظهر اليوم، الدكتور مفضل سيف الدين سلطان طائفة البُهرة، والوفد المرافق له، وذلك في مكتب سمو الحاكم.

ورحب سموه في مستهل اللقاء الذي حضره الشيخ ماجد بن عبدالله بن ماجد القاسمي مدير دائرة العلاقات الحكومية، بالدكتور مفضل سيف الدين ونقل له تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مشيداً بالعلاقات الأخوية التي تجمع إمارة الشارقة بطائفة البُهرة، وما تحمله من تقدير متبادل واحترام قائم على مبادئ التعايش والتسامح.

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وتبادل سموه مع سلطان طائفة البُهرة الأحاديث الودية حول عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الإنساني والاجتماعي والثقافي، مثمناً مبادرات طائفة البُهرة المختلفة على مستوى الدولة وخارجها وأكد أهمية تعزيز هذه الجهود بما يخدم المجتمع ويعزز التلاحم والتكافل بين أفراده.

من جانبه، عبّر الدكتور مفضل سيف الدين عن بالغ شكره وامتنانه لإمارة الشارقة والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو حاكم الشارقة لأبناء الطائفة، مثمنًا ما يتميز به مجتمع الشارقة من مبادرات واهتمامات واحتضان لمختلف الثقافات والديانات في بيئة يسودها الاحترام والتفاهم.

المصدر: وام
ولي عهد الشارقة
طائفة البهرة
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