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علوم الدار

هيئة الأعمال الخيرية: 90 ألف أسرة داخل وخارج الدولة استفادوا من 15 ألف أضحية

أرشيفية
10 يونيو 2025 15:17

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن تنفيذ 15 ألف أضحية ضمن حملة الأضحى المبارك لعام 2025، حيث استفاد منها 90 ألف أسرة من الأيتام والأسر المتعففة داخل وخارج دولة الإمارات.

وشملت الحملة مشاريع متنوعة كإطعام وسقي الحجاج وإفطار الصائمين في يوم عرفة وإطعام القرى الفقيرة وكسوة العيد وبناء المساجد وحفر الآبار وبناء مراكز تحفيظ القرآن الكريم وغيرها من المشاريع الخيرية.

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وقال الدكتور خالد عبدالوهاب الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية إن جهودهم هذا العام وصلت إلى 20 دولة، واستهدفت أماكن نائية ومجتمعات مهمّشة تعاني من قسوة الظروف مشيرا إلى أن توزيع 15 ألف أضحية يعكس ثقة المحسنين بالهيئة، ويمثل تجسيداً لمعاني العطاء.

المصدر: وكالات
الأعمال الخيرية
الأضاحي
هيئة الأعمال الخيرية
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