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توفير أكثر من 10 آلاف استراحة لعمال خدمات التوصيل على مستوى الدولة خلال "حظر العمل وقت الظهيرة"

توفيرأكثر من 10 آلاف استراحة لعمال خدمات التوصيل على مستوى الدولة خلال "حظر العمل وقت الظهيرة"
10 يونيو 2025 16:14

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن توفير أكثر من 10 آلاف استراحة مكيفة ومزودة بوسائل الراحة لغايات استخدامها من قبل عمال خدمات التوصيل في جميع مناطق الدولة خلال فترة تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة" الممتدة من 15 يونيو الجاري حتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص. وثمنت الوزارة جهود كافة الجهات المشاركة في هذه المبادرة الإنسانية والتي شملت كلا من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وأبوظبي للتنقل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، والدوائر الاقتصادية في مختلف الإمارات و مؤسسة الإمارات العامة للبترول "إمارات ، بالإضافة إلى التعاون مع منصات توصيل الطلبات مثل "طلبات"، "دليفيرو"، "نون"، و"كريم" وغيرها فيما ساهمت أعداد كبيرة من المطاعم، مراكز التسوق، والمحلات التجارية، إلى جانب المطابخ السحابية. 

وأشارت الوزارة إلى أهمية هذه المبادرة خصوصا وأن قطاع خدمات التوصيل يُعد من القطاعات اللوجستية الحيوية التي تتسم بطبيعة عمل خاصة، إذ لا يتواجد العمال في موقع ثابت أثناء فترة تطبيق "حظر العمل وقت الظهيرة"، إضافة إلى طبيعة بعض المواد التي تتطلب توصيلها بسرعة وبدقة، ويمكن لعمال التوصيل الوصول لأقرب استراحة من خلال الخرائط التفاعلية المتاحة عبر التطبيقات. 

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وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود العام الماضي الذي شهد توفير 6 آلاف محطة استراحة مكيفة لعمال التوصيل، حيث تم توسيع نطاقها بشكل كبير هذا العام وهو ما يؤكد فاعلية مثل هذه المبادرة في حماية هذه الفئة من العمالة من مخاطر الإجهاد الحراري خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لا سيما في فترة الحظر من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 3 عصرًا. ويلزم "حظر العمل وقت الظهيرة" أصحاب العمل بضرورة توفير أماكن مظللة مناسبة لاستراحة العمال، مع تزويدهم بوسائل التبريد، مياه الشرب الباردة بما يتناسب مع عدد العاملين، وأدوات الإرواء المعتمدة من السلطات المحلية، بالإضافة إلى الإسعافات الأولية في مواقع العمل. 

ودعت وزارة الموارد البشرية والتوطين أفراد المجتمع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بـ "حظر العمل وقت الظهيرة" من خلال مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

 

المصدر: وام
حظر العمل وقت الظهيرة
الإمارات
خدمات التوصيل
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