الأربعاء 11 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التربية»: 9 مسؤوليات على الطالب طوال فترة الاختبارات

«التربية»
10 يونيو 2025 17:04

دينا جوني (دبي)
حددت إدارة الدعم والتطوير المدرسي، التابعة لقطاع العمليات المدرسية على أهمية التزام الطلبة بعدد من الأدوار والمسؤوليات خلال فترة الامتحانات، بما يضمن تحقيق بيئة اختبارية آمنة ومنظمة تعزز من فرص الطلبة في الأداء الجيد. وأوضحت الإدارة أن هناك تسع مسؤوليات أساسية ينبغي على الطالب التقيد بها خلال فترة الاختبارات، تشمل: الاستعداد الجيد للاختبارات، والحصول على قسط كافٍ من النوم قبل ليلة الاختبار، وتحضير جميع الأدوات التي يحتاجها الطالب قبل بدء موعد الاختبار، وعدم إدخال كافة الأجهزة الإلكترونية التي لا يسمح بها أثناء الاختبار، والامتناع عن الإشارة أو الإيماء أو التحدث أثناء الاختبار، والاطلاع على قواعد الاختبار واتباع الإرشادات، والامتناع عن الغش بأساليب تقليدية وغير تقليدية، والامتناع عن أي جدال أو إساءة لفظية أو اعتداء جسدي على الزملاء والموظفين، والامتناع عن تبادل أسئلة الاختبارات بوسائل التواصل لأي هدف كان.

أخبار ذات صلة
تباين في آراء الطلبة حول أسئلة «الفيزياء»
بالصوت والصورة.. كاميرات مراقبة في قاعات الامتحانات
وزارة التربية والتعليم
الامتحانات
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
الرياضة
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
اليوم 16:51
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
الرياضة
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
اليوم 16:43
"جمارك دبي" أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط
علوم الدار
"جمارك دبي" أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط
اليوم 16:32
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحقق أرباحاً تاريخية غير مسبوقة
الرياضة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يحقق أرباحاً تاريخية غير مسبوقة
اليوم 16:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©