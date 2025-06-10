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علوم الدار

الطقس المتوقع غداً في الإمارات

الطقس المتوقع غداً في الإمارات
10 يونيو 2025 17:09

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وتظهر السحب شرقاً، رطبا ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار، وحركتها جنوبية شرقية – شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.
ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 14:19 والمد الثاني عند الساعة 00:49  والجزر الأول عند الساعة 07:53 والجزر الثاني عند الساعة 18:26.

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وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا، ويحدث المد الأول عند الساعة 10:27 والمد الثاني عند الساعة 06:21 والجزر الأول عند الساعة 16:05 والجزر الثاني عند الساعة 03:56.

المصدر: وام
الطقس في الإمارات
المركز الوطني للأرصاد
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