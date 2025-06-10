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علوم الدار

محمد الشرقي يلتقي رئيس برنامج المتسوق السري بالفجيرة

محمد الشرقي يلتقي رئيس برنامج المتسوق السري بالفجيرة
10 يونيو 2025 18:18


التقى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، سعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، رئيس برنامج المتسوق السري بالفجيرة.
واطلع سموه خلال اللقاء، على تقرير الدورة السابعة للبرنامج للعام 2024 وأبرز نتائجها، حيث شهدت تطوراً ملحوظاً في مؤشرات الأداء لعددٍ من الجهات الحكومية بالفجيرة، إلى جانب تطور جودة الخدمات الحكومية المقدمة من الجهات ضمن نطاق البرنامج.


وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، دور البرنامج في تعزيز كفاءة الأداء في منظومة العمل الحكومي بالإمارة، وتحقيق تطلعات المتعاملين والمستفيدين من الخدمات الحكومية، مُشيداً بالجهود المبذولة في تنفيذ البرنامج، ومشيراً إلى دعم ومتابعة صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لنتائج العمل في المؤسسات الحكومية ومتطلبات تطويرها بما يواكب التحولات التنموية الشاملة على مستوى الإمارة.

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كما ثمّن سموه، الدور الفاعل للقائمين على البرنامج في ترسيخ ثقافة التميز والجودة على مستوى العمل المؤسسي، والنتائج الإيجابية التي حققها إسهاماً في تطوير تجربة المتعاملين، ورفع مستويات التنافسية بين الجهات.


من جانبه، قدّم العقيد خالد عبدالله الوعل الظنحاني، المشرف العام على البرنامج، شرحاً مفصلاً حول منهجية عمل البرنامج خلال العام الماضي، وأبرز المحاور التي تم التركيز عليها، كما استعرض الجهود التشغيلية الميدانية التي أسهمت في رصد الملاحظات وتقديم التوصيات اللازمة لتحسين الخدمات.
حضر اللقاء سعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

المصدر: وام
محمد الشرقي
ولي عهد الفجيرة
الفجيرة
المتسوق السري
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