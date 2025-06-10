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علوم الدار

تقديرا لجهوده.. تكريم اللواء الركن (م) مبارك النيادي بوسام أستراليا العسكري

تقديرا لجهوده.. تكريم اللواء الركن (م) مبارك النيادي بوسام أستراليا العسكري
10 يونيو 2025 21:45


كرَّمت حكومة أستراليا اللواء الركن (م) مبارك علي النيادي بوسام أستراليا العسكري كأول إماراتي ينال هذا الوسام رفيع المستوى؛ تقديراً لدوره البارز في تعزيز أطر التعاون العسكري، ومساهماته في مجال حفظ السلام بين البلدين الصديقين، وفي خطوة تعكس عمق العلاقات بين الإمارات وأستراليا.
وأعرب العقيد دين كلارك، الملحق العسكري الأسترالي في دولة الإمارات، خلال مراسم التكريم، عن تقدير بلاده للواء الركن (م) مبارك علي النيادي على جهوده المتميزة في تعزيز العلاقات العسكرية بين أستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة. 
وقال سعادة رضوان جدوت، سفير أستراليا لدى الإمارات، إن منح الوسام للواء الركن (م) مبارك علي النيادي يعكس الدور المتميز له في بناء الثقة، وتوطيد التعاون العسكري، وتقريب وجهات النظر بين بلدينا أكثر من أي وقت مضى. 
وقد تم منح الوسام للواء الركن (م) مبارك علي النيادي، خلال مراسم رسمية أقيمت في منزل السفير الأسترالي في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين من كلا البلدين.
ويعد هذا التكريم خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، بما في ذلك مجال التعاون الدفاعي والتدريب العسكري المشترك وتبادل الخبرات.

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المصدر: وام
أستراليا
مبارك علي النيادي
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