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علوم الدار

«كلنا شرطة» تشارك في «سفراء التعايش 2025»

مشاركون خلال الفعالية (من المصدر)
11 يونيو 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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شارك أعضاء «كلنا شرطة» التابعة لإدارة الشرطة المجتمعية بشرطة أبوظبي في فعالية «سفراء التعايش 2025» في جامعة السوربون -أبوظبي والتي نظمها مركز منارة للتعايش والحوار برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي، بهدف تعزيز قيم التسامح والتفاهم المشترك.
وشهدت الفعالية حضور نخبة من الشباب وصنّاع القرار والدبلوماسيين والشخصيات العامة والأكاديمية، احتفاء بمشاريع شبابية مُلهمة تم تنفيذها ضمن «مبادرة منارة الشبابية للتعايش»، والتي تركّز على دعم وتمكين الشباب في صياغة رؤى ومبادرات تدعم التعايش السلمي والحوار الحضاري.
وأكد المقدم راشد سعيد الأشخري، رئيس قسم «كلنا شرطة» في إدارة الشرطة المجتمعية، أن المشاركة في هذه الفعالية تعكس التزام شرطة أبوظبي بدعم المبادرات الوطنية التي تسهم في بناء مجتمع متماسك قائم على الاحترام المتبادل وقيم التفاهم والسلام.
وأوضح أن الفعالية شكّلت منصة ملهمة لتسليط الضوء على دور الشباب في صناعة التغيير الإيجابي، مؤكداً أن شرطة أبوظبي، كانت ومازالت حريصة على تمكين الشباب ودعم مشاريعهم، التي تجسّد قيم التعايش والتسامح، وتسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً، مشيداً بدور المركز، في تعزيز بيئة حاضنة للأفكار الإيجابية، ومثمناً الجهود المبذولة في تنظيم هذه الفعالية الهادفة.

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