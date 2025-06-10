الأربعاء 11 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«النيابة العامة» تشارك في حلقة نقاشية بروسيا

خلال المشاركة في الحلقة النقاشية (وام)
11 يونيو 2025 01:11

قازان (وام)

أخبار ذات صلة
"الخارجية" تشارك في "حوار أولان باتور حول أمن شمال شرق آسيا"
الإمارات تسلط الضوء في الأمم المتحدة على مبادراتها لتحسين حياة أصحاب الهمم

شاركت النيابة العامة الاتحادية، في الحلقة النقاشية التي نظمتها النيابة العامة بروسيا الاتحادية، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي الإسلامي الذي عقد في مدينة قازان.
وقدمت النيابة العامة الاتحادية، ورقة أكدت فيها التزامها بالعمل المشترك لتحقيق العدالة الناجزة، وتطوير الآليات القانونية لحماية الاستثمار الأجنبي، وجاهزية بيئة العمل من ناحية التشريعات والقوانين للتصدي لجميع الجرائم الاقتصادية، والانتهاكات التي تقع على الاستثمار والمستثمرين.
وناقش ممثلو الدول سُبل حماية الأعمال النزيهة والاستثمارات الأجنبية، وتعزيز ثقة المستثمرين في دور أجهزة النيابة العامة في حماية أوساط الأعمال والمستثمرين من الانتهاكات.
ترأس وفد النيابة العامة، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، وضم كلاً من حسين معتوق آل علي المحامي العام الأول، وعبيد أحمد العبدولي رئيس النيابة، وعادل إبراهيم المرزوقي.

الإمارات
روسيا
النيابة العامة
النيابة العامة الاتحادية
حلقة نقاشية
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
اقتصاد
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
اليوم 17:12
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
الرياضة
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
اليوم 16:51
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
الرياضة
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
اليوم 16:43
"جمارك دبي" أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط
علوم الدار
"جمارك دبي" أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط
اليوم 16:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©