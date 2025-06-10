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«شرطة أبوظبي» تكرّم 25 موهوباً من منتسبيها

خلال تكريم المنتسبين (من المصدر)
11 يونيو 2025 01:11

أبوظبي (الاتحاد)

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كرّم قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي 25 موهوباً من منتسبيها، تقديراً لإنجازاتهم المؤثرة وجهودهم النوعية التي انعكست إيجاباً على أداء القيادة، ضمن جلسة نظمها مركز إدارة المواهب مع الموهوبين المعتمدين ونخبة من ضباط مواهب الوظائف التخصصية.
وأكد المقدم محمد جابر الخييلي، نائب مدير إدارة الاختيار والتعيين أن المركز يعمل وفق منهجية دقيقة في استكشاف وتقييم المواهب، وتقديم البرامج التأهيلية التي تسهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي «الاستثمار الأمثل للمواهب ورأس المال البشري» مشيراً إلى أن هذه الجهود تعكس التزام «شرطة أبوظبي» بترسيخ ثقافة استكشاف ورعاية المواهب، وتعزيز جودة الحياة في بيئة العمل.

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