ارتفاع في حركة المسافرين عبر مطار الفجيرة الدولي خلال عيد الأضحى



شهد مطار الفجيرة الدولي (FJR) ارتفاعا ملحوظا في أعداد المسافرين خلال فترة عيد الأضحى.

وسجل المطار زيادة في الطلب على الرحلات المتجهة إلى الهند، المالديف، بانكوك، نيبال، جاكرتا، سريلانكا وبنجلادش.

وأسهمت البنية التحتية الحديثة وسهولة الإجراءات وسرعة الوصول من مختلف إمارات الدولة في تعزيز جاذبية المطار لدى المسافرين.

وأكد الكابتن إسماعيل محمد البلوشي، المدير العام لمطار الفجيرة الدولي أن هذا الإقبال يعكس ثقة المسافرين في خدمات المطار، مشيراً إلى استمرار التعاون مع شركات الطيران، مثل «إنديجو»، لتوسيع شبكة الوجهات المباشرة.

ولفت إلى الأثر الإيجابي لحركة السفر المتزايدة على الاقتصاد المحلي، من خلال دعم قطاعات الضيافة والسياحة، مؤكدا التزام المطار بتقديم تجربة سفر سلسة ومتكاملة، خصوصاً خلال مواسم الذروة مثل الأعياد والعطل المدرسية.