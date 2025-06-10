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علوم الدار

منتدى بدبي: العلم أساس لصياغة السياسات واتخاذ القرارات في مجال سلامة الغذاء

ترسيخ أسس منظومة غذائية مستدامة (أرشيفية)
11 يونيو 2025 01:11

دبي (وام)

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نظمت بلدية دبي الدورة الثالثة من منتدى دبي لسلامة الأغذية، بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية الذي يُعقد هذا العام تحت شعار «سلامة الأغذية: العلم وأسس اتخاذ القرارات»، بحضور ممثلين عن وزارة التغير المناخي والبيئة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، إلى جانب نخبة من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية.
استعرض المنتدى محاور استراتيجية حول أهمية العلم كأساس لصياغة السياسات واتخاذ القرارات في مجال سلامة الغذاء، وناقش سُبل فهم وتحليل المخاطر الغذائية والجهود الحكومية والمجتمعية لضمان سلامة الأغذية من المزرعة إلى المائدة، وتطوير منظومات رقابية قائمة على الملاحظة والأدلة والابتكار، بما يعزز من فاعلية سلاسل الإمداد الغذائي.
وأكد المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي، أن المنتدى يجسد التزام البلدية الراسخ بتعزيز منظومة السلامة الغذائية في الإمارة.
وقال: إن بلدية دبي تعمل على ترسيخ أسس منظومة غذائية مستدامة وفق أعلى المعايير العالمية، لتوفر أعلى مستويات جودة الحياة لسكان دبي تقوم على الابتكار والبحث العلمي والممارسات الرائدة.

سلاسل الإمداد الغذائي
قال محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال مشاركته في المنتدى، إن انعقاد منتدى دبي الثالث لسلامة الأغذية 2025 يأتي في وقت تتعاظم فيه التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد الغذائي عالمياً، واصفاً المنتدى بأنه منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والمعارف العلمية بين المعنيين.
وأكد أن دولة الإمارات تعتبر سلامة الغذاء أولوية قصوى ضمن رؤيتها الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 التي تشكل سلامة الغذاء فيها أحد الأعمدة الرئيسة.
وفي سياق متصل، أعلنت بلدية دبي فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة التاسعة عشرة من «مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية» المزمع عقده من 17 إلى 19 نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالم، ويعد أكبر منصة إقليمية دولية رائدة تجمع أبرز الخبراء والمختصين في قطاع سلامة الغذاء من مختلف أنحاء العالم.

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