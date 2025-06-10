الشارقة تطلق مبادرة لاعتماد شهادة «مختبر أخضر»

الشارقة (وام)

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع شركة «روش» للتشخيصات في الشرق الأوسط، وجامعة الشارقة، إطلاق مبادرة رائدة لاعتماد شهادة «مختبر أخضر» My Green Lab لأول مرة في المنطقة، وذلك في خطوة نوعية نحو دمج مفاهيم الاستدامة في منظومة البحث العلمي والرعاية الصحية.

وتمثل هذه المبادرة إنجازاً غير مسبوق، حيث يتم تطبيق معايير الشهادة العالمية المعتمدة من حملة «سباق إلى الصفر» التابعة للأمم المتحدة في مختبرات جامعة الشارقة، ما يعزّز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً ودولياً للتميّز في الابتكار المستدام.

وأكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن المبادرة تجسّد التزام الشارقة بتعزيز الاستدامة من خلال حلول ابتكارية قائمة على المعرفة والتعاون المؤسسي، مشيراً إلى أن «مختبري الأخضر» يشكّل نموذجاً متكاملاً للشراكة بين القطاع الأكاديمي والخاص والحكومي.

وقال الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، إن الجامعة تفخر بكونها من أول المؤسسات التعليمية، التي تتبنى هذا التوجه، موضحاً أن الشهادة ستُطبق في المرحلة الأولى داخل معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية، الذي يضم مختبرات متقدمة تعمل في مجالات حيوية تشمل الأورام، المناعة، والأمراض المزمنة.