الأربعاء 11 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الشارقة تطلق مبادرة لاعتماد شهادة «مختبر أخضر»

الشارقة تطلق مبادرة لاعتماد شهادة «مختبر أخضر»
11 يونيو 2025 01:11

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
"الخارجية" تشارك في "حوار أولان باتور حول أمن شمال شرق آسيا"
198 ميدالية تايكواندو لـ «الشارقة للدفاع عن النفس»

أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بالتعاون مع شركة «روش» للتشخيصات في الشرق الأوسط، وجامعة الشارقة، إطلاق مبادرة رائدة لاعتماد شهادة «مختبر أخضر» My Green Lab لأول مرة في المنطقة، وذلك في خطوة نوعية نحو دمج مفاهيم الاستدامة في منظومة البحث العلمي والرعاية الصحية.
وتمثل هذه المبادرة إنجازاً غير مسبوق، حيث يتم تطبيق معايير الشهادة العالمية المعتمدة من حملة «سباق إلى الصفر» التابعة للأمم المتحدة في مختبرات جامعة الشارقة، ما يعزّز مكانة الإمارة مركزاً إقليمياً ودولياً للتميّز في الابتكار المستدام.
وأكد حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، أن المبادرة تجسّد التزام الشارقة بتعزيز الاستدامة من خلال حلول ابتكارية قائمة على المعرفة والتعاون المؤسسي، مشيراً إلى أن «مختبري الأخضر» يشكّل نموذجاً متكاملاً للشراكة بين القطاع الأكاديمي والخاص والحكومي.
وقال الأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، إن الجامعة تفخر بكونها من أول المؤسسات التعليمية، التي تتبنى هذا التوجه، موضحاً أن الشهادة ستُطبق في المرحلة الأولى داخل معهد البحوث للعلوم الطبية والصحية، الذي يضم مختبرات متقدمة تعمل في مجالات حيوية تشمل الأورام، المناعة، والأمراض المزمنة.

الإمارات
الشارقة
مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار
حسين المحمودي
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
اقتصاد
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
اليوم 17:12
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
الرياضة
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
اليوم 16:51
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
الرياضة
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
اليوم 16:43
"جمارك دبي" أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط
علوم الدار
"جمارك دبي" أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط
اليوم 16:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©