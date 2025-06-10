الفروق الفردية في «الفيزياء» تصدم طلاب الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استهل طلاب وطالبات مدارس الظفرة للمنهاج الوزاري اختبارات الفصل الثالث لمادة الفيزياء والتي جاءت في مستوى الطالب المتوسط مع بعض الفروقات الفردية التي اصطدم بها الطلاب لقياس الفروق بين مستويات الطلاب.

وأكد عدد من طلاب مدارس الظفرة أن الأسئلة لم تخرج من أسئلة الهيكل التي تم التدريب عليها منذ قبل الامتحانات، وجاء أغلبها متطابقة مع نفس الأفكار والمسائل، باستثناء بعض الأسئلة التي كانت تحتاج إلى تركيز شديد للوصول إلى الإجابة المطلوبة بدقة، وهو ما تسبب في صدمة لعدد من الطلاب الذين لم يتمكنوا من الوصول للإجابة الصحيحة.

وتؤكد الطالبة شوق عبدالله من مدرسة الثانوية بنات، أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، كما أن الامتحان جاء متوافقاً مع الوقت المخصص للإجابة، ولم تكن هناك حاجة لوقت إضافي، رغم وجود بعض الطالبات في اللجنة اللواتي اشتكين ضيق الوقت، وعدم قدرتهن على إنهاء الإجابة خلال الوقت المحدد.

ويرى سالم راشد «المسار المتقدم» أن امتحان الفيزياء كانت فيه أسئلة تسببت في صدمة للطلاب بسبب عدم وضوح الفكرة وطريقة الوصول للإجابة بشكل مباشر، وللأسف لم يتمكن من حل 4 أسئلة بسبب الفروق الفردية بين الطلاب أما بقية الأسئلة فكانت في مستوى الطالب المتوسط، وأنه تمكن من الإجابة عن جميع الأسئلة بسهولة ويسر، باستثناء أسئلة الفروق الفردية.