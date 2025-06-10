«طلاب العين»: بداية مبشرة لامتحانات الفصل الثالث

العين (الاتحاد)

أكد عدد من طلاب وطالبات مدارس العين أن امتحان الفيزياء جاء بداية مبشرة لامتحانات الفصل الثالث، سواء في مستوى الأسئلة أو وضوحها وطريقة حلها، وكذلك الوقت المخصص للإجابة.

ويؤكد مجدي خميس أن امتحان الفيزياء جاء مباشراً وسهلاً، حيث تضمنت أسئلة «الإلكتروني» 15 سؤالاً، بالإضافة إلى 4 أسئلة في الورقي، وشملت هذه الأسئلة جميع منهاج الفيزياء الذي تمت دراسته في الفصل الثالث، ولكن جاءت الأسئلة سهلة ومباشرة وفي مستوى الطالب المتوسط، ويمكن حلها بقليل من التركيز، خاصة أنها تضمنت بعض الأسئلة الضرورية لقياس مستويات الطالب المتميز عن الطالب المتوسط.

ويوضح أحمد سلطان أن الامتحان تضمن جزئيات مهمة عدة من المنهج، حيث تضمنت أسئلة الامتحان أجزاء عن المحركات ودائرة «أر اس» ودائرة «إل سي»، وكذلك الحف المتبادل والحف الكهرومغناطيسي، بالإضافة إلى أسئلة عن الموجات الكهرومغناطيسية وأسئلة المحولات، ورغم تنوع الأسئلة وشمولها، إلا أنها جاءت متقاربة مع الهيكل المدرسي الذي تم التدريب عليه.