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علوم الدار

طلبة «الثاني عشر»: امتحان الفيزياء سهل ولا شكاوى

طلاب خلال أداء الامتحانات (أرشيفية)
11 يونيو 2025 01:11

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

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انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الثالث والأخير لطلبة «الثاني عشر»، للعام الدراسي 2024 / 2025 حيث أدى الطلبة أول الاختبارات في مادة «الفيزياء»، وسيؤدي الطلبة اليوم الاختبار في مادة اللغة الإنجليزية، وتميز انطلاق اليوم من اختبارات، بعدم وجود شكاوى من الطلبة سواء تقنية أو عدم وضوح الأسئلة، إذ جاءت متطابقة مع ما تم دراسته داخل الصفوف الدراسية، وأن اليوم الأول كان برداً وسلاماً، مؤكدين أنهم استعدوا جيداً لهذا اليوم. 
وأجمع طلبة «الثاني عشر» بقسميه العام والمتقدم وذوي الهمم، على أن الامتحان في مادة الفيزياء جاء في مستوى الطالب المتوسط، مع وجود بعض الأسئلة التي تظهر الفروق الفردية بين الطلبة.. مقدمين الشكر لوزارة التربية والتعليم علي تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.
وأعرب الطلبة عن رضاهم لمستوى الأسئلة بشكل عام، مؤكدين أنهم لم يواجهوا مشكلات. وقال الطلاب، لؤي عياد ومحمد زين وزايد الحوسني وطارق البلوشي: إن الامتحان يعتبر سهلاً وفاق التوقعات. 
ولفت عيسى حسن وفهد محمد إلى وجود امتحان ورقي وإلكتروني، وبالنسبة للورقي أو الكتابي سهل، أما الإلكتروني ففيه بعض الصعوبة نوعاً ما لحاجته إلى دقة تركيز لتقارب الاختيارات.
وعلى مستوى القسم المتقدم، حظي امتحان الفيزياء بقبول واسع من الطلبة، مجمعين على أنه في مستوى الطالب المتوسط، وإن كان لا يخلو من أسئلة وخيارات تظهر الفروق الفردية بين الطلاب.

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