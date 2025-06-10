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علوم الدار

بالصوت والصورة.. كاميرات مراقبة في قاعات الامتحانات

طالب خلال أداء الامتحان
11 يونيو 2025 01:12

دبي (الاتحاد)

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عمّمت إدارات المدارس الحكومية الإجراءات التنظيمية المتبعة في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، التي انطلقت أمس، لتهيئة جميع الهيئات التدريسية والكادر المعني بمراقبة الطلبة خلال تأدية الاختبارات.
وأكدت الإدارات المدرسية أن قاعات الامتحانات مزوّدة بكاميرات مراقبة تعمل بالصوت والصورة، لضمان سير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في بيئة تعليمية منضبطة وآمنة، ترسّخ مبادئ النزاهة وتكافؤ الفرص.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن حزمة توجيهات تنظيمية وتربوية وجّهتها إلى الهيئات الإدارية والتدريسية، للتعامل مع فترة الامتحانات بقدر عالٍ من الجاهزية والانضباط.
وحدّدت وزارة التربية والتعليم 5 مخالفات تُعدّ إخلالاً بنظام الامتحانات، سواء داخل قاعات الاختبار أو خارجها، مشدّدة على ضرورة التزام الطلبة بالانضباط التام خلال فترة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث، التي انطلقت أمس في جميع المدارس الحكومية.

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