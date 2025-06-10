تباين في آراء الطلبة حول أسئلة «الفيزياء»

دينا جوني (دبي)

انطلقت صباح أمس امتحانات نهاية الفصل الثالث للعام الدراسي 2024-2025 لطلبة المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم في الصفوف من الثالث إلي الثاني عشر، وسط استعدادات مكثفة من قبل الجهات التعليمية لضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وتنظيم.

وأدى طلبة صفوف «الثاني عشر» اختبار مادة الفيزياء، وسط أجواء هادئة وتطبيق حاسم للإجراءات التنظيمية واللوائح المعتمدة من قبل إدارات المدارس الحكومية.

وشهد اختبار الفيزياء تبايناً في آراء الطلبة حول مستوى الأسئلة، حيث وصفه عدد من الطالبات هن أسماء البلوشي، ورحمة المطوع، وسارة عوض الله، بـ«المتوسط» واعتبروا أن الأسئلة جاءت واضحة ومباشرة، وتغطي معظم أجزاء المنهج، في حين عبرت طالبات أخريات عن صعوبة بعض الجزئيات التي تطلبت مهارات تحليلية عالية وفهماً عميقاً للمفاهيم العلمية.

وأكدت الطالبات أن الوقت المخصص للاختبار كان مناسباً، إلا أن بعض الأسئلة احتاجت إلى تركيز إضافي، خاصة في المسائل التي تتطلب خطوات حسابية دقيقة.

من جانبها، أشادت بعض إدارات المدارس بانضباط الطلبة والتزامهم بالتعليمات، مؤكدة أن لجان الامتحانات شهدت حضوراً كاملاً في اليوم الأول، من دون تسجيل أي حالات تجاوز أو مخالفات.