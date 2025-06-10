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شرطة أبوظبي تستقبل حجاج الدولة بالورود والهدايا في مطار زايد الدولي

شرطة أبوظبي تستقبل حجاج الدولة بالورود والهدايا في مطار زايد الدولي
11 يونيو 2025 01:12

أبوظبي (الاتحاد)

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استقبلت شرطة أبوظبي وفود حجاج الدولة وبعثتها الرسمية في مطار زايد الدولي بالورود والهدايا وعبارات الترحيب احتفاءً بعودتهم المباركة إلى أرض الوطن بعد أدائهم لمناسك الحج بسلام وطمأنينة.
وقدّم ضباط شرطة أبوظبي وأعضاء «كلنا شرطة» أطيب التهاني والتبريكات للحجاج بمناسبة إتمامهم للمناسك وعودتهم مهنئينهم بحجتهم المباركة، فيما عبّر الحجاج عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال المميز مثمّنين جهود شرطة أبوظبي الرائدة في وطن السعادة والرفاه، ومعبرين عن اعتزازهم بالرعاية الكريمة التي تجسّد نهج دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني في خدمة ضيوف الرحمن.

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