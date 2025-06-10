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علوم الدار

ملتقى بـ«الوطني» يناقش مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد

ملتقى بـ«الوطني» يناقش مشروع قانون الحساب الختامي للاتحاد
11 يونيو 2025 01:11

أبوظبي (وام)

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نظمت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، ضمن برنامج «إثراء»، الملتقى التمهيدي لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد «البيانات المالية الموحدة»، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، الذي سيناقشه المجلس في الجلسة الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، المقرر عقدها اليوم الأربعاء.
وقدم الفريق البحثي في إدارة التشريع والسياسات بالأمانة العامة المساعدة للتشريع والرقابة، عرضاً تعريفياً حول مشروع القانون، تناول أُطر إعداد البيانات المالية الموحدة للاتحاد.

الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
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