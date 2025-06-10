الأربعاء 11 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«عجمان للتميز الحكومي» يعزز ثقافة الابتكار في بيئة العمل

«عجمان للتميز الحكومي» يعزز ثقافة الابتكار في بيئة العمل
11 يونيو 2025 01:11

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
"الخارجية" تشارك في "حوار أولان باتور حول أمن شمال شرق آسيا"
سام ألتمان: الذكاء الاصطناعي القادم لن يكرّر.. بل يبتكر

نظم «برنامج عجمان للتميز الحكومي»، أمس، ورشة تعريفية حول «دليل إطار الابتكار الحكومي»، وذلك بمشاركة موظفين من مختلف الجهات الحكومية في إمارة عجمان، في إطار دوره لتعزيز ثقافة الابتكار وترسيخها في بيئة العمل الحكومي.
استهدفت الورشة تعريف المشاركين بمحتوى الدليل الذي أطلقه البرنامج مؤخراً ويمثل مرجعاً عملياً يساعد الجهات الحكومية، على تبني وتطبيق مفاهيم الابتكار وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق التميز في الأداء المؤسسي.
يتناول الدليل خمسة محاور رئيسة، تشمل فهم بيئة الابتكار داخل الجهة الحكومية، وصياغة رؤية استراتيجية داعمة للابتكار، وتمكين الموارد والقدرات المؤسسية، وتطبيق آليات فعالة لإدارة وتقييم الأفكار، إضافة إلى قياس أداء الابتكار، لضمان التحسين المستمر والاستدامة.
يتضمن الدليل مجموعة من المنهجيات والأدوات العملية، إلى جانب أمثلة تطبيقية، يمكن الاستفادة منها في تصميم وتنفيذ مبادرات ابتكارية ضمن بيئة العمل المؤسسي، بما يعزز من جودة الخدمات الحكومية ويرتقي بمستوى الأداء العام.

الإمارات
التميز الحكومي
عجمان
الابتكار
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
اقتصاد
عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
اليوم 17:12
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
الرياضة
الوداد المغربي يتعاقد مع المهاجم السوري عمر السومة
اليوم 16:51
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
الرياضة
«أسود التيرانجا».. انتصار تاريخي في «قلب إنجلترا»!
اليوم 16:43
"جمارك دبي" أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط
علوم الدار
"جمارك دبي" أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط
اليوم 16:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©