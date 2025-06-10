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علوم الدار

مليونا درهم من «أوقاف دبي» لدعم مستشفى حمدان بن راشد لمرضى السرطان

مقر مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي
11 يونيو 2025 01:11

دبي (الاتحاد)

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قدمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي مليوني درهم لمؤسسة الجليلة ذراع العطاء لمؤسسة دبي الصحية، دعماً لمشروع مستشفى حمدان بن راشد للسرطان أول مستشفى متكامل للسرطان، على مستوى إمارة دبي، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دبي، والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة الأفراد، ليبلغ بذلك إجمالي الدعم المقدم من المؤسسة عشرة ملايين درهم منذ إطلاق المشروع. 
وأكد علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي أن المبادرة تأتي انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في دعم المشاريع الوطنية التي تسهم في بناء مجتمع صحي متقدم، وتحسين خدمات الصحة بالارتكاز على العمل الوقفي الإنساني المستدام.
وأضاف المطوع: «نحرص على ترسيخ سبل التعاون مع مؤسسة الجليلة لدعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان تأكيداً على التزام (أوقاف دبي) بالارتقاء بجودة حياة الأفراد والإسهام بتوفير خدمات صحية عالية المستوى لفئات المجتمع كافة، وتعزيز دور الوقف في تطوير الخدمات المجتمعية، ودعم مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة».

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