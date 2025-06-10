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«تنفيذي الشارقة» يطّلع على تقرير الأمانات الوقفية لعام 2024

ولي عهد الشارقة خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي (وام)
11 يونيو 2025 01:12

الشارقة (وام)

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ترأّس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر الحكومية، وتنفيذ الخطط والسياسات العامة لإمارة الشارقة، مما يوفّر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمعات في مختلف القطاعات.
واطلع المجلس على تقرير الخدمات، التي تقدمها متاحف الشارقة للزوّار والمتوزعة على مدن ومناطق الإمارة، وآلية عملها في توصيل وتوثيق المعلومات التاريخية والثقافية والتراثية والفنية والإسلامية، إضافة إلى توفير تجربة علمية ترفيهية تستهدف مختلف الأعمار من الأطفال والكبار.

تنفيذي الشارقة
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الشارقة
المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة
سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي
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