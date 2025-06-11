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ولي عهد الشارقة يكرم الفرق المشاركة في إخماد حريق ميناء الحمرية

ولي عهد الشارقة يكرم الفرق المشاركة في إخماد حريق ميناء الحمرية
11 يونيو 2025 12:00

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، أن الأزمات والتحديات تثبت الجاهزية العالية للفرق الوطنية وتميزها في استعدادها وقدرتها على مواجهة التحديات الطارئة بكفاءة واقتدار ومهارة عالية لتفادي الخسائر البشرية وتقليل الأضرار على المستوى البيئي والفني والبنية التحتية والمرافق وغيرها.

 

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتب سمو الحاكم، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، كبار مسؤولي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المشاركة في التعامل مع الحريق الذي اندلع في ميناء الحمرية.

 

ونقل سمو ولي عهد الشارقة، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وشكره لجميع المشاركين في التعامل مع الحريق، مثمناً سموه جهود جميع الفرق المشاركة التي عملت بإخلاص وتفان لضمان عدم حدوث خسائر بشرية والسيطرة الكاملة على الحريق في وقت قياسي.

 

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وأشار سموه إلى أن مثل هذه المواقف تبرز التكامل بين الفرق الوطنية والتلاحم الوطني بين مؤسسات الدولة، مشيداً بالخطط والاستراتيجيات الموضوعة، التي تعكس حرص القيادة الرشيدة على الوصول إلى الجاهزية القصوى والاستجابة السريعة.

 

وكرم سمو ولي عهد الشارقة الجهات المشاركة في التعامل مع حريق ميناء الحمرية، معرباً عن شكره العميق لجميع من شارك في هذا العمل بمختلف مهامهم وأدوارهم، والتقط صورة تذكارية مع المكرمين.

المصدر: وام
ولي عهد الشارقة
ميناء الحمرية
حريق
الشارقة
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