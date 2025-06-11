629.559 مسافراً عبروا منافذ دبي خلال عطلة عيد الأضحى

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي أن إجمالي عدد المسافرين القادمين والمغادرين عبر جميع منافذ الإمارة خلال إجازة عيد الأضحى، في الفترة من 5 إلى 8 يونيو الجاري، بلغ 629.559 مسافرا.

وشكّل مطار دبي الدولي النسبة الأكبر من حركة السفر، حيث تم تسجيل 581.527 مسافرا، فيما بلغ عدد المسافرين عبر منفذ حتا البري نحو 46,863 مسافرا، في حين سجلت المنافذ البحرية عبور 1.169 مسافرا خلال الفترة نفسها.

وأكد اللواء طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، أن هذه الأرقام تعكس المكانة المتقدمة التي تواصل دبي ترسيخها كمحطة مفضلة للمسافرين من مختلف دول العالم، بفضل التنسيق الميداني المتكامل في المنافذ وتفعيل الأنظمة الذكية.