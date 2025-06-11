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علوم الدار

"جمارك دبي" أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط

"جمارك دبي" أفضل دائرة جمركية في الشرق الأوسط
11 يونيو 2025 16:32

أعلنت جمارك دبي اليوم فوزها بجائزة "دائرة الجمارك للعام 2025" على مستوى الشرق الأوسط، ضمن "جوائز النقل والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط"، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت من خبراء ومختصي القطاع الجمركي واللوجستي عبر نظام التصويت الإلكتروني.

وذكرت الدائرة في بيان صحفي أن هذا الإنجاز يعكس ريادتها في تطبيق أحدث أنظمة التحول الرقمي، حيث تنجز نحو 99.7% من المعاملات الجمركية عبر الأنظمة الذكية، ما ساهم في تسريع الإجراءات، وتقليص زمن التخليص، وتيسير حركة التجارة بكفاءة وشفافية، تماشيا مع رؤية دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

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كما طورت جمارك دبي منظومة أمنية متقدمة قادرة على كشف ومنع محاولات التهريب والتلاعب الجمركي، دعماً لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني.

وأكد الدكتور عبد الله بوسناد مدير عام جمارك دبي، أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل إنجازات الدائرة الحافل، والتي كان آخرها حصولها على جائزة أفضل مبادرة رائدة عن مبادرة التجارة الالكترونية عبر الحدود، ضمن "برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية".
من جانبه أوضح المهندس عادل السويدي مدير إدارة القيمة الجمركية في جمارك دبي الذي تسلم الجائزة أن مشروع "التفتيش المتكامل" الذي أطلقته الدائرة شكّل نقلة نوعية في العمليات الجمركية، من خلال تنفيذ إجراءات الفحص والتفتيش الجمركي داخل مستودعات الشركات ضمن منظومة موحّدة، ما أدى إلى تقليص زمن التفتيش بنسبة تجاوزت 50%.

المصدر: وام
الشرق الأوسط
جمارك دبي
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