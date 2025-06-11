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حمدان بن زايد يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة

حمدان بن زايد يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى الدولة
11 يونيو 2025 17:20

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بقصر النخيل في أبوظبي، سعادة تيمور زابيروف سفير روسيا الاتحادية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزّز أواصر التعاون بين الجانبين.
وأشاد سموه بالعلاقات المتينة التي تجمع بين دولتي الإمارات وروسيا، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات على الساحة الدولية، وتعزيز علاقاتها مع مختلف دول العالم على أُسس من الاحترام المتبادل والتعاون البنّاء.
من جانبه، أعرب السفير الروسي عن تقديره لما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور، مثمناً دور الإمارات الإقليمي والدولي في دعم الأمن والاستقرار.
حضر اللقاء الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، والشيخ راشد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسعادة خديم الدرعي مستشار ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة إلى جانب عدد من المسؤولين.

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