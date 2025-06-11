الطقس المتوقع في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وتظهر السحب شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.ويكون الموج خفيفا في الخليج العربي، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 01:18 والجزر الأول عند الساعة 08:26 والثاني عند الساعة 18:57.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والثاني عند الساعة 21:49 والجزر الأول عند الساعة 16:45 والثاني عند الساعة 04:37.