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علوم الدار

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
11 يونيو 2025 18:14

 توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وتظهر السحب شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.ويكون الموج خفيفا في الخليج العربي، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:02 والثاني عند الساعة 01:18 والجزر الأول عند الساعة 08:26 والثاني عند الساعة 18:57.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا أيضا، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:01 والثاني عند الساعة 21:49 والجزر الأول عند الساعة 16:45 والثاني عند الساعة 04:37.

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