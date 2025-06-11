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شرطة عجمان تطلق مبادرة «دير بالك» للتوعية بالمخالفات المرورية الخطيرة

شرطة عجمان تطلق مبادرة «دير بالك» للتوعية بالمخالفات المرورية الخطيرة
11 يونيو 2025 20:58

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة توعوية تحت شعار «دير بالك»، بهدف رفع الوعي بمخاطر المخالفات المرورية والسلوكيات الخاطئة التي تهدد سلامة الأرواح والممتلكات.
وأوضح المقدم راشد حميد بن هندي، نائب مدير إدارة المرور والدوريات، أن المبادرة تسلط الضوء على المخالفات الجسيمة مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والانحراف المفاجئ، وعدم الالتزام بخط السير، مشيراً إلى أن نشر مشاهد واقعية لحوادث مرورية يسهم في تعزيز التوعية والحد من التجاوزات الخطرة.
من جانبها، أكدت المقدم نورة سلطان الشامسي، رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشرطة عجمان، أن «دير بالك» تأتي ضمن خطة شاملة تعتمد على أساليب حديثة للتوعية، أبرزها عرض فيديوهات لحوادث حقيقية التُقطت من أنظمة المراقبة الذكية في عجمان، بهدف التأثير المباشر في سلوك السائقين وتحفيزهم على الالتزام بقواعد السير.

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