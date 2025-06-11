حمدان بن محمد يلتقي ممثلي شركات الفضاء العاملة في الدولة

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ممثلي شركات الفضاء العاملة في الدولة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الفضاء الوطنية، التقيت ممثلي شركات الفضاء العاملة في الدولة، حيث ناقشنا سُبل توسيع الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال الحيوي».

وأضاف سموه: «بدعم من قيادة رشيدة، وشعب لا يعرف المستحيل، وشباب يعشقون الإنجاز، نمضي بثبات نحو تطوير قدرات فضائية متقدمة، وترسيخ اسم الإمارات بين النجوم.. فنحن صُنّاع مستقبل، وعشاق ريادة، ولن نكتفي بمواكبة التطورات في هذا القطاع، بل نُريد لبلادنا أن تكون شريكاً مؤثراً في الجهود الفضائية العالمية من أجل غد أفضل للبشرية».