الخميس 12 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حمدان بن محمد يلتقي ممثلي شركات الفضاء العاملة في الدولة

حمدان بن محمد يلتقي ممثلي شركات الفضاء العاملة في الدولة
11 يونيو 2025 19:49

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي،  ممثلي شركات الفضاء العاملة في الدولة.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة الفضاء الوطنية، التقيت ممثلي شركات الفضاء العاملة في الدولة، حيث ناقشنا سُبل توسيع الشراكة القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص في هذا المجال الحيوي».
وأضاف سموه: «بدعم من قيادة رشيدة، وشعب لا يعرف المستحيل، وشباب يعشقون الإنجاز، نمضي بثبات نحو تطوير قدرات فضائية متقدمة، وترسيخ اسم الإمارات بين النجوم.. فنحن صُنّاع مستقبل، وعشاق ريادة، ولن نكتفي بمواكبة التطورات في هذا القطاع، بل نُريد لبلادنا أن تكون شريكاً مؤثراً في الجهود الفضائية العالمية من أجل غد أفضل للبشرية».

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد يلتقي ممثلي شركات الفضاء الواعدة بالدولة لبحث مستقبل القطاع
حمدان بن محمد يشيد بتصنيف شرطة دبي الأولى كأقوى علامة شرطية في العالم
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
آخر الأخبار
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
اقتصاد
أرادَ تكشف النقاب عن أكالا.. وجهة الصحة والعافية المتكاملة الأولى من نوعها في العالم
30 مايو 2025
أسعار النفط (موضوعية)
اقتصاد
النفط يرتفع إلى أعلى مستوى في شهرين
اليوم 07:56
تدفق الحمم من بركان كيلاويا في هاواي(أرشيفية)
الأخبار العالمية
بركان "كيلاويا"بهاواي يطلق حمماً في أحدث دفعة للثوران
اليوم 07:27
الذهب
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
اليوم 07:19
دورية شرطة تغلق الطرق السريعة في كاليفورنيا بعد تطبيق حظر التجول (أ ف ب)
الأخبار العالمية
عمليات توقيف واسعة خلال حظر التجوّل في لوس أنجلوس
اليوم 01:46
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©