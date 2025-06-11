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«الشؤون الإسلامية» تستقبل حجاج الإمارات في مطاري زايد ودبي

«الشؤون الإسلامية» تستقبل حجاج الإمارات في مطاري زايد ودبي
11 يونيو 2025 21:01

استقبلت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة حجاج دولة الإمارات العائدين إلى أرض الوطن بفعالية أقيمت في مطاري زايد ودبي، حيث بادرت بتقديم الورود والهدايا التذكارية لهم فور وصولهم.

 

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وجاء الاستقبال، الذي شارك فيه كبار موظفي الهيئة وممثلو الجهات الشريكة، تحت شعار «الإمارات ترحب بعودة الحجاج»، ليعكس الاهتمام الرسمي والمجتمعي بضيوف الرحمن وإدخال السرور إلى نفوسهم.
وأشادت الهيئة بالفعالية التي تترجم حرص القيادة الرشيدة على سعادة المواطنين والمقيمين، وتعد امتداداً للتقاليد الإماراتية العريقة التي تتوارثها الأجيال في تكريم الحجاج والاحتفاء بهم.

المصدر: وام
حجاج الدولة
الشؤون الإسلامية والأوقاف
الإمارات
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