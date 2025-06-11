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شراكة استراتيجية بين «إيدج» و«أبوظبي الأول»

الجانبان خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)
12 يونيو 2025 01:43

أبوظبي (الاتحاد)

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وقّعت مجموعة إيدج، الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، اتفاقية شراكة استراتيجية مع بنك أبوظبي الأول، البنك العالمي لدولة الإمارات. وتغطي الاتفاقية مبادرتين ماليتين رئيسيتين، تتضمنان تنفيذ حلّ تمويل سلاسل التوريد المتقدم لدى البنك وتطبيق نظام إدارة الخزينة المعزّز بالذكاء الاصطناعي.
وقال حمد المرر، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج: «تُمثل شراكتنا مع (أبوظبي الأول) مُمكّناً استراتيجياً لتلبية طموحات مجموعة إيدج الصناعية العالمية، حيث تعزّز هذه الشراكة البنية المالية المطلوبة للعمل على أوسع نطاق بسرعة ومرونة، فيما يضمن هذا التوافق استمرار مرونتنا والرسملة الجيدة لدينا وجهوزية المجموعة لمواصلة النمو الدولي على نحو مستدام، وفي ظل بيئة متزايدة التنافس والتعقيد».
وقال مارتن تريكو، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في مجموعة بنك أبوظبي الأول: «تُمثل شراكة بنك أبوظبي الأول مع مجموعة إيدج خطوة للأمام نحو بناء منظومة أكثر مرونة للموردين. نحن ندرك أهمية التدفق النقدي الفعّال وتمويل سلاسل التوريد كعاملين أساسيين لنماذج الأعمال المستدامة. ومن خلال دمج خبراتنا العالمية مع توفير حلول مالية مبتكرة، سنرتقي بالمرونة المالية، ونسهم في توليد القيمة على المدى البعيد».
ومن خلال الحلّ الرقمي لتمويل سلاسل التوريد من بنك أبوظبي الأول، تتيح إيدج للموردين المحليين والدوليين وصولاً إلى تمويل مبكر ومنخفض التكلفة، ما يعزّز ثقة الموردين، ويضمن الاستمرارية عبر أهم العمليات.
وقال رودريغو توريس، رئيس الشؤون المالية لمجموعة إيدج: «تجسّد الشراكة التزام إيدج بدمج التطور والابتكار المالي في صميم عملياتنا. وكلنا ثقة بأن دمج منصات تمويل سلاسل التوريد المتقدمة ونظام إدارة الخزينة المعزّز بالذكاء الاصطناعي من بنك أبوظبي الأول، سيُمكننا من تحسين تدفق السيولة وأداء الموردين وتعزيز قدراتنا على إدارة المخاطر ومواصلة النمو بثقة، علماً بأنه جرت حتى اليوم معالجة فواتير بقيمة تفوق 1.6 مليار درهم إماراتي، ما حرّر أكثر من 1.2 مليار درهم إماراتي من التمويل خارج الميزانية العامة. كما تُمكّن تلك الحلول التحكم النقدي الفوري، والاستشراف الذكي، والحوكمة المالية الأقوى عبر المجموعة ككل، وتشكّل كل تلك العوامل عناصر ضرورية لدعم استراتيجية نمونا وأهدافنا الصناعية بعيدة المدى».

إيدج
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أبوظبي الأول
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حمد المرر
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